تعليمات للولاة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف التمدرس

ترأس كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الدوري مع السيدتين والسادة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

والمستهل تم تناول متابعة تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة، فيما يخص تشجيع الاستثمار و خلق الثروة و الشغل على المستوى المحلي، من خلال استقبال المستثمرين و الإصغاء لانشغالاتهم، و مرافقتهم الفعلية لتجسيد مشاريعهم، و كذا منح كل التسهيلات و الدعم للمؤسسات الصغيرة و الشباب حاملي المشاريع، و إدماجهم ضمن مناطق النشاطات المصغرة المنشأة لهذا الغرض عبر جميع ولايات الوطن

وفي ذات السياق، سمح الأجتماع بالتذكير بأولوية اتخاذ تدابير عملية عاجلة لتحسين ظروف التمدرس، سيما من خلال التكفل بالإطعام، النقل المدرسيين والتدفئة مع العمل على الاستدراك العاجل لأي نقائص ممكنة، كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود قصد استكمال كل البرامج المسجلة لفائدة مناطق الظل قبل نهاية السنة وبخصوص متابعة الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد19) ركز الوزير على إيلاء بالغ العناية لرفع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، سيما بتشجيع نقاط التلقيح على المستوي الجواري، مع الإبقاء على مستوى عال من اليقظة للحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية

وبهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن، تم إسداء التعليمات القاضية بضرورة المحافظة على نظافة المحيط بصفة مستمرة وتكثيف العمليات الميدانية ذات الصلت بالتنسيق مع مختلف المصالح المحلية، مع مواصلة تنفيذ التدابير الوقائية تحيا الحویج موسمي الخريف والشتاء.