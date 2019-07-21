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تعليمات للولاة لتحديد نقاط بيع “أضاحي العيد”

الوطني
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تعليمات للولاة لتحديد نقاط بيع “أضاحي العيد”
بقلم شهرزاد مزياني

 أرسلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعليمات للولاة، لتحديد نقاط بيع “أضاحي العيد” لهذه السنة، حسبما كشف عن مدير البياطرة بالوزارة. 

وقال الهاشمي قدور  كريم، :” إنّ الوزارة اتخذت التدابير لبيع الماشية، وأرسلت تعليمات للولاة لتحديد نقاط البيع”.

ووجه المتحدث نداءا للمواطنين للاتجاه اللاماكن  المعتمدة لبيع الماشية ،

وكذا  توجه لمصالح البياطرة يوم العيد لتلقي التوصيات فيما يخص الاضحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة .

كما أكّد مدير البياطرة، أنّه تّم تجنيد 2000 بيطري موظف، 9000 بيطري خاص، يعملون قبل العيد ويوم العيد .


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