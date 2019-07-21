أرسلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعليمات للولاة، لتحديد نقاط بيع “أضاحي العيد” لهذه السنة، حسبما كشف عن مدير البياطرة بالوزارة.

وقال الهاشمي قدور كريم، :” إنّ الوزارة اتخذت التدابير لبيع الماشية، وأرسلت تعليمات للولاة لتحديد نقاط البيع”.

ووجه المتحدث نداءا للمواطنين للاتجاه اللاماكن المعتمدة لبيع الماشية ،

وكذا توجه لمصالح البياطرة يوم العيد لتلقي التوصيات فيما يخص الاضحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة .

كما أكّد مدير البياطرة، أنّه تّم تجنيد 2000 بيطري موظف، 9000 بيطري خاص، يعملون قبل العيد ويوم العيد .