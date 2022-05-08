تعليمات من الرئيس بإعطاء أولوية في مناصب الشغل المستحدثة للولايات الجديدة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن استحداث الولايات الجديدة يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن، وتقريب الإدارة منه.

كما شدد ذات المتحدث على مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة، واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية.

الرئيس تبون يشدد على مراعاة عامل “مسقط الرأس” اعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة

بالإضافة الى اعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، وذلك بمراعاة عامل “مسقط الرأس” للموظفين المُحوّلوين من الولايات الأم، مع إمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.