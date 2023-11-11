تعليمات هامة بخصوص التدفئة بالمؤسسات التعليمية 

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعايد تعليمات هامة لمديري التربية بخصوص التدفئة بالمؤسسات التعليمية .

وخلال تراسه اليوم ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي أكد الوزير على ضرورة إبقاء الجهاز الدائم للتتبع الآني لتوفير التدفئة المنصّب على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم حيز الخدمة طوال فترة الشتاء والبرد. وذلك للتمكن من المتابعة الآنية وضمان التدخل السريع لمعالجة الاختلالات التي قد تحدث في هذا الإطار

وفي ذات الندوة التي خُصّصت ندوة وطنية لتقييم مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير التي كانت محل توجيهات في الندوة المرئية السابقة وذلك لضبط جاهزية وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية ومعالجة النقائص إن وجدت في أوانها. ثمّن الوزير حملات المراقبة والتحسيس والإعلام المنظمة على مستوى المدارس. وذلك بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية للتوعية بمخاطر انبعاث الغاز أحادي الكربون، وسوء استعمال الأجهزة.

وشدّد الوزير على ضرورة التكفل بالمستحقات المالية لسنة 2023 في الآجال المحددة لها على أن تنتهي قبل غلق السنة المالية الجارية.