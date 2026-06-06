تعليمات هامة بخصوص مشروع 10507 سكن “عدل” بالرحمانية

قام وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي اليوم بزيارة تفقدية إلى الرحمانية بولاية الجزائر.

وحسب بيان الوزارة بلعريبي تفقد مشروع 10507 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بالرحمانية.

كما عاين بلعريبي ميدانيا تقدم الأشغال المتبقية وعمليات التهيئة وربط الشبكات. وكذا التجهيزات العمومية ( مدارس ،عيادة متعددة الخدمات ومقر للامن الحضري ).

وخلال وقوف بلعريبي على هذا المشروع شدد على استكمالها ،مع تسريع وتيرة الإنجاز واحترام معايير الجودة واجال تسليم المشروع .