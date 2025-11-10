تعليمات وزارية بتسريع إعادة تشغيل مصنع الآجر بأدرار

استهل وزير الصناعة، يحيى بشير، برفقة والي ولاية أدرار، ضويفي فضيل، زيارته الميدانية إلى الولاية بمعاينة مصنع الآجر ببلدية فنوغيل. المملوك للشركة الصناعية الجزائرية لمواد البناء “SIMCA”. التابعة لمجمع صناعة الإسمنت ومشتقاته “GICA”.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول وضعية المشروع ومستوى تقدم الأشغال. فضلاً عن الصعوبات التقنية. والتنظيمية التي تعترض استكمال عملية التأهيل.

وقام الوزير بجولة ميدانية داخل المصنع لخط الإنتاج، حيث عاين عن قرب مراحل سير الأشغال. ومستوى التجهيزات قيد التركيب. واستمع إلى شروحات تقنية حول قدرات المصنع الإنتاجية وآفاق استئناف النشاط.

وسجلت عملية إعادة التأهيل تقدماً ملموساً بلغت نسبته نحو 80 %، بفضل الشراكة المبرمة. مع المؤسسة العمومية“SME Est التي تتولى إنجاز الأشغال. وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج تحت الإشراف المباشر لكل من مجمع “GICA”. والشركة الصناعية الجزائرية لمواد البناء “SIMCA”. وذلك وفقاً للمقاييس التقنية الحديثة ومعايير الجودة المعتمدة.

وفي هذا الإطار، أصدر الوزير تعليمات بتسريع وتيرة الأشغال لضمان إعادة تشغيل المصنع في أقرب الآجال الممكنة. بما يسمح باستحداث مناصب شغل جديدة ودعم الحركية الصناعية. والتنموية على المستوى المحلي.

في حين، تندرج هذه الجهود في سياق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بعث الأملاك الصناعية غير المسترجعة، وإعادة بعث النشاط الإنتاجي في مختلف ولايات الوطن. ولا سيما في المناطق الجنوبية، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية ويكرّس الإنصاف الإقليمي في التنمية.

كما يصنَّف هذا المصنع ضمن الأصول الصناعية المسترجعة.، حيث يخضع حالياً لعملية إعادة تأهيل وبعث تهدف إلى إدماجه ضمن النسيج الصناعي المحلي. والمساهمة في تطوير قطاع مواد البناء بالمنطقة.

