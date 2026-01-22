تعليمات وزارية بمتابعة سير تمدرس التلاميذ في ظل تقلّبات جوّية

شدّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على ضرورة المتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات التربوية وسير تمدرس التلاميذ بها. خاصة في الولايات التي شهدت ولا تزال تشهد تقلبات جوية.

وأكد وزير التربية خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية المنتظمة للتأكد من جاهزية هذه المؤسسات. لاسيما فيما يتعلق بضمان التدفئة وإنجاز الترميمات المرتبطة بالكتامة. وفي هذا الإطار، تم فتح المجال للسادة مديري التربية بالولايات المعنية لتقديم عروض موجزة حول وضعية المؤسسات التربوية وتمدرس التلاميذ. حيث أكّد الوزير أن اتخاذ قرار تمدرس التلاميذ أو إعفائهم منه يتم بناءً على معطيات دقيقة تَرِد من القطاعات الشريكة المعنية. وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

كما وجّه الوزير مديري التربية إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية. وتكثيف الجهود لضمان النقل المدرسي، واستمرارية تقديم الوجبات الساخنة. خاصة في المناطق النائية. مبرزًا أن مصلحة التلميذ تقتضي جمع مختلف الفاعلين حول المدرسة، باعتبار التربية مسؤولية جماعية.

وفي السياق ذاته، أكّد سعداوي على أهمية النزول الميداني المنتظم إلى المؤسسات التربوية. باعتباره السبيل الأمثل لاتخاذ القرارات الاستباقية. سواء تعلق الأمر ببرامج الترميم أو بتسجيل مشاريع جديدة. مشددًا على ضرورة المعالجة الجذرية للاختلالات بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية.

للإشارة، حضر الندوة الوطنية، إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون. وقد خصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات ذات الصلة بالسير الحسن للعملية التربوية.

