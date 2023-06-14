تعليمات هامة بخصوص إمتحانات نهاية السنة ومنحة المردودية

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليمات هامة بخصوص امتحانات نهاية السنة خلال تراسه ندوة وطنية خصّصها لمتابعة سير اليوم الرابع من الامتحان في فترته الصباحية. وحضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية.

خلال الإجتماع تم متابعة تقدم عملية التحضير لتقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، التي ستنطلق على مستوى المقاطعات التفتيشية بتاريخ 17 جوان 2023، مع التأكيد على إشراك كل المعنيين بهذه العملية.

وأسدى الوزير تعليمات بالتحضير الجيد للتقييمات التعويضية التي ستجرى أيام 18، 19، 20 جوان الجاري، لفائدة التلاميذ المتغيبين عن امتحان.

كما أكد الوزير على ضرورة حصول الناجحون منهم على شهاداتهم يوم 22 جوان 2023 أيضا، وأن يتحصل الجميع على دفتر تقييم المكتسبات في نفس التاريخ.

بالإضافة إلى التأكد من تحيين معلومات الموظفين المعنيين بالامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ 10 جويلية 2023. وذلك عبر على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

وشدد الوزير التربية على وجوب تسوية جميع المستحقات المالية للموظفين بعنوان 2023 قبل 30 جوان 2023. وأيضا صرف منحة المردودية للثلاثي الثاني قبل 20 جوان 2023. مع متابعة عملية ترقيم السكنات الوظيفية ووجوب الانتهاء منها قبل 29 جوان 2023.