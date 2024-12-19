تعليمات صارمة لمن يتلاعب بقوت الجزائريين في شهر رمضان

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إجراءات تخص المتعاملين الذين لم يقدموا إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.

وحسب وزارة التجارة هذه الإجراءات تخص إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.

وأمر الطيب زيتوني بالعمل على سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024.

واستُثني من هذا الإجراء المتعاملون الاقتصاديون الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة. وكذا فئة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز، اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل. إذ تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية. وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق، لا سيما خلال شهر رمضان.