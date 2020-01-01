تعليمة إلى الأئمة حول خطبة الجمعة المقبلة.. الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة

أبرقت وزارة الشؤون الدينية إلى مديرياتها ببرقية تدعوهم فيها إلى توجيه أئمة المساجد إلى تضمين خطبة الجمعة مواضيع في الوطنية.

وقالت الوزارة في برقيتها انها تهيب بالأئمة لتضمين خطبة الجمعة المقبلة مواضيع تدعو إلى تجسيد قيم التسامح والوحدة والتآخي وتأليف القلوب والبعد عن كل ما يثير الشقاق والفرقة.

مجاهدة النفس بنبذ الانانية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، ضمانا لمستقبل ابنائنا وحفاضا على أمجاد أمتنا.

التأكيد على التآخي والتحذير من الاختلاف وإثارة النعرات، وتعزيز وحدة الصف وجمع الكلمة حفاضا على من الوطن واستقراره.