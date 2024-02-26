تعليمة للمؤسسات الصيدلانية بخصوص معرض إيران إكسبو 2024 

دعت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، اليوم الإثنين، المؤسسات الصيدلانية للتعبير عن رغبتها في المشاركة في معرض إيران إكسبو الدولي لإمكانيات التصدير، المسمى إيران إكسبو 2024″ المزمع انعقاده خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى الفاتح من ماي 2024 وهذا في المركز الدولي للمعارض بطهران (إيران).

وذلك الى أجل يوم الخميس الموافق لـــــ 01 مارس 2024 قبل الساعة 12:00 صباحا، وهذا عن طريق ملئ النموذج المتاح على الرابط التالي:http://portail.miph.gov.dz/expo2024/ .

وأوضحت الوزارة في تعليمة وجهتها للمؤسسات الصيدلانية، أن هذا المعرض يمنح منصة للتعاون بين الشركات المهتمة (B2B) حيث سيمكن المشاركين من اكتشاف أحدث التكنولوجيات والتقنيات لدى النسيج الصناعي الإيراني وكذا الدول الأخرى المشاركة.

كما أشارت الهيئة ذاتها، الى ان الجانب الإيراني سيمنح امتيازات و تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص التكفل بالنقل الداخلي، الإقامة والاطعام بالإضافة الى خدمة الترجمة، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي /https://export-expo.ir.