تعليمة من وزارة الداخلية للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات بخصوص المساحات الخضراء

الوطني
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تعليمة من وزارة الداخلية للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات بخصوص المساحات الخضراء
بقلم مصطفى.ق

أعطت وزارة الداخلية تعليمة تتعلق بوضع وتنفيذ برنامج واسع النطاق لتسير، حماية وتطوير المساحات الخضراء.

التعليمة موجهة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والبلديات، دعت المسؤولين المحليين إلى إعداد المخطط الأخصر الحضري للولاية.

هذا المخطط يشمل دراسة شاملة للمساحات الخضراء، مع اعطاء تصور وبرنامج مستدام لإعادة تهيئة المساحات الخضراء.

كما طلبت التعليمة من المسؤولين المحليين إطلاق عملية واسعة للتشجير و تهيئة المساحات الخضار في المدارس حسب رزنامة لا تتجاوز الثلاثي الثاني من سنة 2020.

كما تضمنت التعليمة إلزامية ادماج وتهيئة المساحات الخضراء في كل المشاريع التي تشرف عليها الولاية و الدائرة والبلدية.

كما تطلب التعليمة من المسؤولين المحليين إنشاء لجنة ولائية ولجان فرعية تتكفل بالمساحات الخضراء.


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