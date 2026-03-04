إعــــلانات
الوطني

تعليمة هامة لرياض الأطفال

بقلم أمينة داودي
  • 245
  • 0

أعلنت وزارة التضامن الوطني، أنه قد تم تعديل أحكام المادة 20 من القرار رقم 10 المؤرخ في 2025/12/15. للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة.

وحسب بيان لمديرية التضامن لولاية الجزائر، موجهة إلى مدراء مؤسسات استقبال الطفولة، فإنه قد تقرر “حفظ الطبق الشاهد للوجبة لمدة 5 أيام بكل مكوناتها طبقا للتنظيم الساري المفعول. كما أنهم مدعوون لتطبيق احكام هذه المادة المعدلة على مستوى كافة مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة. حفاظا على صحة وسلامة الأطفال المستقبلين.

رابط دائم : https://nhar.tv/FtPnn
