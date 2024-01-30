تعليمة هامة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع

وجهت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعليمة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه إلزاميا على الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد تبليغ مصالح مديرية الإنتاج. والتنمية الصناعية والترقية التصدير والبحث في حالة الغياب أو التوقف أو التوقيف النهائي لنشاطه.

و بغرض تحيين المعلومات الدورية لصيادلة المدراء التقنيين ومساعديهم، على الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية. تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة وفق النموذج المرفق في الرابط أسفله وتحيينها بشكل دوري (كل شهرين ابتداء من 01 جانفي 2024 ). وهذا من أجل ضمان المتابعة المثلى لممارسة مهامهم وكذلك التواصل السلس مع المصالح المختصة.

يشار أنه يجب إرسال البيانات وفقا للعناوين المرفقة عبر الرابط التالي: https://www.miph.gov.dz/mipform/information