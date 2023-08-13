تعليمة هامة للولاة 

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد تعليمة للولاة تتضمن عددا من التدابير الإستباقية المجابهة للتقلبات الجوية.

وأوضحت التعليمة التي نشرتها الوزارة عبرحسابها الرسمي على الفيسبوك ان يتعين على الولاة الشروع في تنفيدها بداية من شهر اوت من قبل مصالح البلديات والمصالح التقنية المختصة. سيما من خلال تحديد النقاط السوداء للنفايات بصفة محينة، والعمل على ازالتها العاجلة. وكذا رصد النقائص بخصوص شبكات صرف مياه الامطار و وضع مخطط لمعالجتها.

وتضمنت التعليمة تكثيف عمليات تنقية مجاري المياه و البالوعات تهيئة المسالك و تسريع وتيرة إنجاز كل المنشآت الخاصة بحماية التجمعات السكنية من الفيضانات. والحرص على مراقبة نوعية مياه الابار الفردية والجماعية والينابيع ومعالجتها الدورية لحمايتها من كل أشكال التلوث والوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه.

بالإضافة إلى من الأعمال التأطيرية الواجب القيام بها على المستوى المحلي، تطبيقا للمحاور الكبرى للسياسة الوطنية للوقاية من الاخطار الكبرى. على غرار تحليل التقلبات الجوية على مستوى الاقليم المحلي خلال السنوات الاخيرة، و دراسة خصائصها وتأثيرها بما يسمح بوضع آليات للانذار المبكر.

كما اكدت التعليمة على الإحصاء دقيق للموارد البشرية المعنية بتسيير ومتابعة آثار التقلبات الجوية، دون إغفال جرد الوسائل المادية الضرورية ومختلف سبل تعاضد وسائل التدخل والتموين المستمر للمواطنين بالمواد الضرورية ، مع الحرص على التحيين المستمر للمخططات الولائية والبلدية لتنظيم الاسعافات.

وشددت التعليمة أهمية العمل التحسيسي الجواري تجاه المواطنين حول التدابير الاحترازية الوقائية الواجب اتباعها، مع دعوة المصالح المحلية الى تعزيز الاتصال عن طريق كل الوسائل المتاحة لاعلام المواطنين بكل ظرف استثنائي.