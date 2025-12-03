تعليمة هامة لمدارس تعليم السياقة!

ألزمت وزارة الداخلية والجماعالات المحلية والنقل مدارس تعليم السياقة بضرورة إجراء تكوين متواصل وإجباري كل خمس سنوات لكل حائز شهادة الكفاءة المهنية و البيداغوجية توقف عن ممارسة أو لم يمارس التعليم خلال سنتين متتاليتين.

وأرسلت مديرية النقل لولاية الجزائر تعليمة هامة إلى كافة مدارس تعليم السياقة، و ممرني تعليم السياقة. وذلك تطبيقا لأحام المادة 16 من القرار الوزاري المؤرخ في 20219/02/14، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات.

وتنص التعليمة، أنه “يتعين على كل ممرن قيد الخدمة، أن يتابع تكوينا متواصلا كل خمسة (05) سنوات.

التكوين المتواصل إجباري قصد ممارسة المهنة على كل حائز شهادة الكفاءة المهنية و البيداغوجية توقف عن ممارسة أو لم يمارس التعليم خلال سنتين متتاليتين. كما يجرى التكوين المتواصل لمدة خمسة أيام، أي في خمس وثلاثون ساعة.”

وطالبت المديرية من جميع مستغلي مدارس تعليم السياقة و ممرني تعليم سياقة المركبات ذات محرك. إيداع ملفاتهم الخاصة المتابعة التكوين المتواصل في أقرب الآجال.

كما يتكون الملف من طلب خطي يحدد الصنف المطلوب التكوين فيه (أ، ب، ج، د). شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، نسخة من رخصة السياقة، أربعة صور شمسية. نسخة من شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات محرك للصنف المطلوبة. بالغضافة كذلك إلى نسخة من الشهادات الطبية الخاصة بالطب العام الصدر والعيون