تعليمة وزارية لتشغيل حاملي الدكتوراه

وقع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، أمس الأربعاء، على التعلمية الوزارية المشتركة والتي تتضمن التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتورة في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.

وحسب بيان لوزارة العمل، يأتي توقيع هذه التعليمة الوزارية المشتركة في إطار إقرار جملة من التدابير الكفيلة بتعزيز عملية تشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداث مكانة مهنية لهم خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية .

وتهدف التعليمة إلى تأسيس آليات وسبل إدماج حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة.

ويمكن توظيف حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلته بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن.

كما تضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb