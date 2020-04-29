تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية

تنفيذا لتعليمات الوزير الأول حددت تعليمة وزارية مشتركة، اليوم الأربعاء، شروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وتهدف التعليمة إلى تحديد وتدعيم تدابير الوقاية الصحية المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لإستئناف النشاط، وكذا العقوبات المقررة في حالة عدم احترام التدابير المنصوص عليها.

وحددت التعليمة الوزارية المشتركة جملة من التدابير التي يتعين على كل تاجر إحترامها، وتتعلق أساسا في ضرورة وضع ممسحة للتطهير عند دخول المحلات.

بالإضافة إلى تنظيف وتطهير كل مساحات المحل باستمرار، التطهير المستمر خلال اليوم لكل المساحات المتاحة للزبون.

كما نصت التعليمة على تنظيم عمليات دخول وخروج الزبائن بالمحلات المغطاة، وكذا ضمان الاحترام الصارم لضروريات التباعد بالمحلات المغطاة.

ونصت ايضا التعليمة على ضرورة تنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة، وكذا اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو 3 فقط.

ودعت المحلات التجارية الى ضرورة وضع هلام التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن، ووضع محلول لتعقيم النقود المعدنية ورش النقود الورقية به.

ويتوجب على كل تاجر ايضا حسب التعليمة، ارتداء قناع واقي أو كمامة حتى ولو كانت من صنع حرفي، كما يتوجب على التجار ضمان تطهير المستمر للأماكن والأشياء موضوع اللمس.

وكذا وضع حاويات مخصصة لجمع نفايات محددة، ودعت التعليمة ايضا التجار إلى تعميم استعمال آلات قياس الحرارة الجسدية.