تعليمة وزارية مشتركة للحد من إستهلاك التبغ والترويج له

أصدرت 3 وزارات، تعليمة وزارية مشتركة، هدفها تعزيز منع بيع التبغ للقصر، وإستهلاكه في الأماكن العمومية، والإشهار والترويج للمواد التبغية.

وقد شرعت وزارة الداخلية، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة التجارة، وهي القطاعات المعنية بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين ومشتقاته.

في تنفيذ مخطط عمل يرتكز على مجموعة من التدابير من أهمها منع تعاطي المواد التبغية بكل أصنافها في الأماكن العمومية.

وتتضمن التعليمة الوزارية المشتركة، عدة تدابير منها ما يتعلق بالحد من إستهلاك المواد التبغية عن طريق تحديد المؤسسات المعنية بمنع إستهلاك هاته المواد.

وعلاوة على ذلك تدابير تخص الحد من عرض المواد التبغية والتي تهدف إلى أساسا إلى مواجهة إرتفاع إستهلاك هذه المواد.

لاسيما بالنسبة للقصر لتختتم بأليات الرقابة والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء لجنة تسهر على تنفيذ محتوى هذه التعليمة.