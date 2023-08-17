تعليم العالي: استفادة الطلبة الجدد من الخدمات الجامعية حصريا عبر المنصة الإلكترونية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن الاستفادة من الخدمات الجامعية (الإيواء والمنحة). للطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا 2023، ستتم حصريا عن بعد وبصفر ،ورقة بالتسجيل عبر المنصةالإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التسجيلات ستكون بداية من يوم السبت 19 أوت على الساعة 00سا00 إلى غاية ليلة الأربعاء 23 أوت 2023، عبر المنصة الإلكتورونية : https://progres.mesrs.dz/webonou

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