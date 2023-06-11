تعليم العالي: مناقشة مذكرتي تخرج في هذه الحالة

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه في إطار تسهيل آليات مناقشات مشاريع التخرج للسنة الجامعية 2022/2023، يمكن وبصفة إستثنائية إجراء مناقشتين منفصلتين “مناقشة عادية في القسم الأصلي ومناقشة المشروع في حاضنة الأعمال”.

وجاء ذلك، نظرا لبعض الحالات الإستثنائية المسجلة خلال بداية مناقشة مذكرات الماستر.

وتتم هذه العملية إذا كان مشروع نهاية الدراسة يشمل طلبة مسجلين في حاضنة أعمال بجامعة أخرى غير الجامعة الأصلية. وفريق عمل مكون من طلبة مشتركين في الجانب الأكاديمي أي المذكرة العادية وغير مشتركين في المشروع الإبتكاري.

كما تتم مناقشة مذكرتين اذا تم اعداد مذكرة تخرج ومشروع ابتكاري في مجالين مختلفين.

وأكدت الوزارة أنه في هذه الحالة يتم تحرير محضرين للمناقشة، واحد خاص بالمذكرة للحصول على شهادة التخصص. والثاني خاص بالمشروع الإبتكاري خاص بشهادة مؤسسة ناشئة براءة اختراع.