تعليم عالي: إدخال الذكاء الإصطناعي في مشاريع المؤسسات الناشئة

سيتم بداية من هذه السنة إدخال الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة في مشاريع مكاتب والمؤسسات الناشئة الطلابية.

وجاء هذا خلال إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالحراش. على افتتاح صالون التقارب بين طلبة المدرسة والمتعاملين الإقتصاديين BATITECH، المنظّم بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار.بحضور المدير العام للبنك الوطني للإسكان. ومديري عديد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإسكان والإعمار.