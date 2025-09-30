تعليم عالي: إطلاق “PROTO MARKET” لدعم النماذج الأولية القابلة للتسويق للطلبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق أكبر تحدي وطني “PROTOMARKET” لدعم النماذج الأولية القابلة للتسويق للطلبة. وخريجي مؤسسات التعليم العالي الحاصلون على وسم مشروع مبتكر.

وأضافت الوزارة، أن التحدي يمنح الطلبة مرافقة مباشرة للمشاريع الإبتكارية وتطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. مع تمويل مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم وقد يصل في الحالات الإستثنائية إلى 200 مليون سنتيم وفقا لمعايير وشروط تحددها لجنة الإنتقاء الوطنية.

كما أن التسجيلات تنطلق عبر المنصة الرقمية بداية من اليوم. وإلى غاية 6 أكتوبر المقبل على أن تعلن النتائج النهائية بتاريخ 19 أكتوبر 2025.

