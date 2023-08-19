تعليم عالي.. إطلاق المنصة الرقمية للاستفادة من الخدمات الجامعية للطلبة الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم السبت، عن إطلاق المنصة الرقمية للاستفادة من الخدمات الجامعية(الإيواء والمنحة). للطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا 2023.

وأوضحت الوزارة أن المنصة ستكون مفتوحة ابتداء من اليوم السبت 19 أوت على الساعة 00سا00 إلى غاية ليلة الأربعاء 23 أوت 2023 وذلك حسب تاريخ الموعد المدون في شهادة التوجية.

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/webonou