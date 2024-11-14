تعليم عالي.. إعلان هام لعمداء كليات الطب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تلقت رخصة من مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تسمح لعمداء كليات الطب، بالتعامل مباشرة مع الهيئات الدولية لمعالجة طلبات التأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية للعلوم الطبية.

وحسب ما نشره وزير التعليم العالي، كمال بداري، على صفحته “فايسبوك”، فقد تلقت الوزارة، رخصة من مصالح وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 نوفمبر 2024.

وتسمح الرخصة، لعمداء كليات الطب، بالتعامل مباشرة مع الهيئات الدولية على غرار ECFMG. أو الهيئات المماثلة. لمعالجة طلبات التأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية للعلوم الطبية. الصادرة عن مختلف الجامعات الجزائرية.