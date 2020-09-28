تعليم عالي: إمتحانات خاصة بطلبة الجنوب الذين تعذر حضورهم للمؤسسات المسجلين بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم إمتحانات خاصة بطلبة الجنوب الذين تعذر حضورهم للمؤسسات المسجلين بها.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، أنه سيتم تنظيم امتحانات خاصة بالطلبة المقيمين بالجنوب الذين تعذر عليهم الحضور لإجرائها بالمؤسسات المسجلين بها”.

وطمأنت الوزارة، نقلا عن الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، كافة الطلبة الجامعيين الذين تعذر عليهم الحضور لإجراء الإمتحانات بمؤسساتهم التعليمية المسجلين بها، لسبب قاهر، بأنه سيتم تنظيم امتحانات خاصة بهم على مستوى مدن الإقامة بالجنوب.