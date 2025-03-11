تعليم عالي.. إمضاء اتفاقية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر

تم اليوم الثلاثاء، إمضاء اتفاقية إطار تتعلق بتفعيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحسب بيان نشره وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، جاء توقيع هذه الاتفاقية، باعتبار أن الاستثمار يعدّ أحد أهم المتغيرات الذي عن طريقه يتم خلق مناصب العمل وزيادة التشابك القطاعي.

وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني تأثيراً ايجابياً، وذلك بتوفير المناخ الملائم لها. من خلال تفعيل كل الآليات والميكانيزمات على غرار ما تزخر به المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وأشرف وزير التعليم العالي، اليوم، بكلية الإعلام والاتصال، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ: “دور المؤسسات الجامعية والبحثية في تحسين مناخ الاستثمار بالجزائر”.