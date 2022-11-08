تعليم عالي.. إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذه اللجنة ستتولى اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب.

كما يأتي انشاء هذه اللجنة في إطار تحسين معيشة الطالب وظروف إقامته ونوعية الخدمات الجامعية المقدمة له، بشكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي وعلمي، يفتح له آفاق الابتكار.

وتضم هذه اللجنة الوطنية ممثلين عن المصالح المركزية وتتولى اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب.

ويتفرع عن هذه اللجنة لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية الثلاث للجامعات, يرأسها رئيس الندوة الجهوية للجامعات أو ممثله وممثل عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية وآخر عن المؤسسات الجامعية، وممثلين عن الطلبة المقيمين.

أما على المستوى المحلي –يضيف البيان– فيتم تشكيل لجان محلية على مستوى المؤسسات الجامعية، يرأسها مدير الجامعة أو ممثله، وتضم ممثلين عن مديرية الخدمات الجامعية المعنية، وممثلين عن الطلبة المقيمين، في حين يتولى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، التنسيق ما بين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية.