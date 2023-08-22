تعليم عالي: إنطلاق عمل الشبكة الوطنية للحوسبة المكثفة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقد إلى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ببن عكنون.

وأعطى الوزير، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إشارة انطلاق عمل الشبكة الوطنية للحوسبة المكثفة.

وحسب ذات المصدر، قال الوزير أن الشبكة الوطنية للحوسبة المكثفة تضم في مرحلتها الأولية “شبكة تتكون من أرضيات تابعة ل8 جامعات موزعة عبر القطر الوطني””.

مضيفا أن هذه الشبكة “ستتفرع عنها 20 منصة أخرى قبل نهاية فيفري 2024″.

واطلع بداري على سير عمل مختلف وحدات وأقسام مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. منها وحدة معالجة الرسومات المستعملة في الذكاء الاصطناعي وكذا مختلف أرضيات هذا المركز.

كما تفقد الوزير أيضا تقدم الأشغال الخاصة ب”التكنوبول” التابع لهذا المركز والذي من شأنه إحداث “طفرة نوعية” في مجال البحث والابتكار في الإعلام الآلي والرقمنة والمقاولاتية وحاضنات الأعمال.

كما أبرز الوزير أن هذه الشبكة “ستسمح بالاستجابة للطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”.

مضيفا أن “مكتب الدراسات التابع لنفس المركز يتولى مهام تطوير نتائج البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرياني”.

وكشف بالمناسبة عن “إنشاء مركز بيانات جديد لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بمواصفات عالمية متطورة وعالية الجودة. سيدخل حيز الخدمة بداية من الفاتح نوفمبر القادم”.