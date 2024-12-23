تعليم عالي: إيداع أكثر من 1300 طلب براءة اختراع واستحداث 33 مؤسسة ناشئة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إيداع 1376طلب براءة إختراع،وإستحداث 33 مؤسسة ناشئة،إضافة إلى إنشاء 341 مؤسسة مصغرة. مع تأسيس 20 مؤسسة إقتصادية فرعية،مع إطلاق 14 مشروع إبتكاري، موجه نحو القطاع الإقتصادي.

كما تم زيادة ميزانية البحث العلمي بنسبة 112بالمائة بين سنتي 2022-2024، لتصل إلى 18مليار دينار،

إضافة الى توجيه برامج البحث العلمي في الجزائر، نحو الاستجابة للرهانات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في الخمس سنوات الاتية 2024-2029.

وتشمل برامج البحث العلمي مجالات صحة المواطن، الأمن الغذائي، التسيير المتوازن للموارد، الانتقال الطاقوي، الأنظمة العمرانية المستدامة، الإقتصاد الرقمي، التكنولوجيا الفضائية، إعادة التصنيع وتجديد التصنيع الوطني.