تعليم عالي.. اجتماع تنسيقي تحضيرا لإطلاق للشّباك الموحد

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمقر الوزارة وباستعمال تقنية التحاضر المرئي، اجتماع تنسيقي خصص للشق البيداغوجي والبحثي، وكذا التحضير للإطلاق الرسمي للشباك الموحد.

وتم الاجتماع بحضور إطارات الوزارة، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات (وسط، غرب، شرق ). مديرة المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران، مدير مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة. مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، مديري المؤسسات الجامعية ( جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، جامعة قسنطينة 3، جامعة تلمسان أبوبكر بلقايد).

