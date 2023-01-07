تعليم عالي: اعتماد 3 مؤسسات خاصة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن اعتماد 3 مؤسسات خاصة في مجال التعليم والتكوين العاليين.

وأكد الوزير، في اجابته على أسئلة الصحفيين خلال إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، أن مصالحه تشجع هذه المؤسسات. بشرط أن يكون تقديمها طبقا لملف له معايير يعرفها الجميع. وأن تكون مخرجاتها في مستوى الجودة المطلوبة في مجال التعليم والتكوين العاليين.

هذا وكشف الوزير، عن تحقيق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، نسبة 83.03 بالمائة من أهداف برامج الحكومة. وكذا التكفل التام بكل برامج الحكومة بنسبة 100 بالمئة منذ سبتمبر 2022.

مشيرا إلى أنه وإذا أردنا الرفع من نسبة تحقيق الأهداف إلى حد قد يصل إلى 170 بالمائة، يجب أن نتبع سياسة تقوية وتيرة العمل. واتخاذ اجراءات وعمليات متمثلة في 12 عملية. ستحقق أهداف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعد سنتين.

كما تحدث الوزير، عن تخفيض عدد التوجهات الجامعية، لإعطاء الطالب امكانية الإختيار حسب ميولاته وامكاناته والتوجه التدريجي نحو التخصص من خلال التحضير لليسانس الذي سيكون عاما.

مما سيحقق رغبة الطالب في التوجه إلى الشعبة اختياريا وليس عن طريق فرض تخصص. مشيرا إلى أن فرض الامور يؤدي للتسيب والتسرب والفشل.

كما تحدث بداري، عن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، وكشف عن انتهاء مصالحه من اعداده. حيث سيتم تقديمه في الأيام المقبلة للجهات المختصة. مؤكدا أنه قد تم الأخذ بعين الإعتبار كل ملاحظات الشركاء الاجتماعيين.

وأكد الوزير، أن نجاح الطالب اليوم يعني نجاح الاقتصاد غدا والمجتمع والادارة. وبالتالي فإن مصالحه تولي أهمية كبيرة لنجاح الطلبة خاصة طلبة الجذوع المشتركة.

ومن جهة أخرى، شدد بداري على أن للجامعة، مهمة ثالثة، حيث يجب أن تكون خالقة للثروة من خلال الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، من خلال انشاء مؤسسات ناشئة.

وكشف الوزير، أنه قد تم توجيه الطلبة المتخرجين في جوان 2023 نحو اختيار مواضيع تمكنهم من إنشاء مؤسسات ناشئة.

وأكد الوزير أن الجامعة، ستمنحم مقر مجانا يمكنهم من الحصول على كل الوثائق التي تسمح لهم بالنشاط وتحويل أفكارهم الإبتكارية الى مواد ومنتوج قابل للتسويق.