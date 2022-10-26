تعليم عالي: التصديق والتوقيع الإلكتروني عبر مؤسسات القطاع بداية من 1 ديسمبر

أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن الشروع بعملية التصديق والتوقيع الإلكتروني، عبر مؤسسات القطاع، بداية من الفاتح ديسمبر القادم.

وجاء تصريح وزير التعليم العالي، خلال مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعه ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. والممثلة بالسلطة الحكومية للتصديق والتوقيع الإلكتروني. حيث أوضح بداري أن الهدف من هذه العملية هو “تبسيط الإجراءات الإدارية”. و”ضمان الفعالية في تقديم الخدمات على مستوى مؤسسات التعليم العالي”.

كما أشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق “تنفيذ المخطط الرئيسي المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة”. واصفا ذلك بـ”الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجال التسيير المؤسساتي”.

ومن جانبه، أكد وزير البريد، كريم بيبي تريكي، أن هذه الاتفاقية تعد “لبنة إضافية في مجال تعزيز التعاون بين القطاعين”. مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “تسمح لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من توسيع عملية رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيط بذلك المعاملات الإدارية”.

كما أبرز أن التنسيق والتعاون بين القطاعين, يرمي إلى “مواكبة احتياجات أعضاء الأسرة الجامعية في عدة مجالات سيما منها ميدان الاتصالات”. من خلال “توفير البنية التحتية اللازمة التي تشجع على الابتكار”. مشيرا إلى مساعي قطاعه الهادفة إلى “تعزيز قدرات الولوج إلى الإنترنت على مستوى مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.

للإشارة, فقد وقع على الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,عبد الحكيم بن تليس, ورئيسة السلطة الحكومية للتصديق والتوقيع الإلكتروني, زاهية براهيمي.