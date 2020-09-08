تعليم عالي.. تحسين الولوج إلى الشبكة الوطنية للتعليم والبحث

أعرب قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إرادته وعزمه على تحسين الوصول الرقمي للولوج إلى الشبكة الوطنية للتعليم والبحث.

وجاء ذلك، خلال لقاء تم عقده أمس الإثنين، بمقر وزارة التعليم العالي، ضم وزير التعليم العالي ووزير المواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الرقمنة والإحصائيات.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، حضر اللقاء، إطارات من القطاعات الثلاث، ومنهم الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر.

وجاء هذا اللقاء، لتحديد السبل والويسائل الكفيلة بتقوية وتوسيع قدرات الشبكة الوطنية للتعليم والبحث، والتي تهدف على الخصوص إلى تكثيف وتقوية التعليم عن بعد

وتم في هذا اللقاء، عرض وضعية البنية التحتية الرقمية الأساسية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أمام الحضور، والتي تركزت حول النقاط الإيجابية والنقائص التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار.

وبعد تبادل نقاش ثري وبناء بين المشاركين في هذا اللقاء تم الإتفاق على ما يلي:

أعرب قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إرادته وعزمه على تحسين الوصول الرقمي للولوج إلى الشبكة الوطنية للتعليم والبحث.

وكذا تقديم عروض خاصة بالتكلفة المالية الإجمالية بشكل تفاضلي لإستخدام كامل البنية التحتية “قلب الشبكة “باك باون”، الجامعات، المراكز الجامعية، المدارس العليا ومراكز البحث”

تطوير قدرات الربط ودعم توصيل كل مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مرافقة وزارة التعليم العالي لدفع مستحقات تسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد بالمؤسسات الجامعي عبر الخط “عن بعد”.

للإشارة، تدخل هذه العملية في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة.