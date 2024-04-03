تعليم عالي.. تسجيل أكثر من 2000 طلب براءة إختراع خلال 6 أشهر

كشف عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي. أنه ولأول مرة سجلت الجزائر في ظرف 6 أشهر أكثر من 2000 طلب براءة إختراع.

وفي كلمة له خلال الندوة التي نظمتها إذاعة “جيل أف أم” تحت عنوان “الشباب والأفكار الإيجابية. “نوّه داودي إلى أنه في ظل الحركية التي شهدتها الجامعة الجزائرية. تم تسجيل أكثر 6000 مشروع مذكرة تم مناقشتها بما يعرف شهادة جامعية او مؤسسة ناشئة.

وفي سياق متصل، أكد فريد بوزيدي مدير مركزي بوزارة الشباب والرياضة، أن الطالب أصبح اليوم هو من يصنع الفارق قائلا “الطالب هو القوة الناعمة الجزائر الجديدة”.

من جانبها ثمنت مديرة إذاعة “جيل أف أم” تنهنان عليان جهود الإذاعة الجزائرية في تنظيم الندوات الفكرية تحت شعار ليالي الأفكار. منوهة إلى دور إذاعة الشباب التي تشجع بقوة وصدق كل مايخص الشباب وترافقهم في رحلة الإبداع والتألق.