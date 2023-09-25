تعليم عالي.. تمديد آجال ايداع ومناقشة مذكرات التخرج

أعلنت جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله، اليوم الإثنين، عن تمديد آجال ايداع ومناقشة مذكرات التخرج إلى غاية يوم السبت الموافق لـ 30 سبتمبر 2023.

وجاء في بيان الجامعة “ليكن في علم طلبة السنة الثالثة ليسانس وطلبة الثانية ماستر (جميع التخصصات). أنه تم تمديد آجال ايداع ومناقشة مذكرات التخرج إلى غاية يوم السبت الموافق لـ 30 سبتمبر 2023”.

كما أوضح ذات المصدر، أن التاريخ المذكور هو آخر أجل، وتعتبر آخر دورة عادية، فعلى جميع الطلبة المعنيين الالتزام بذلك.