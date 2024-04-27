تعليم عالي.. توقيع مذكرة تفاهم مع زامبيا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع نظيره الزامبي، وزير التربية، دوغلاس مونساكا سيكاليما.

وأوضح الوزير، في حوار خاص مع تلفزيون “النهار”، أن مصالحه ستطور من خلال مذكرة التفاهم، علاقاتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع دولة زامبيا.

كما ستستقبل الجزائر بموجب هذه المذكرة، عدد أكبر من من الطلبة الزامبيين، والذين يبلغ عددهم حاليا 67 طالبا، منهم 44 طالبا انتقلوا إلى الجزائر هذه السنة.

وكشف الوزير، أن نظيره الزامبي أُعجب كثيرا بالتجربة الجزائرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصا بتجربة خلق المؤسسات الاقتصادية على مستوى الجامعات.

وأشار الوزير، إلى أن الجزائر تستقبل حاليا 6000 طالب أجنبي يدرسون بالجزائر. حيث تُقدم لهم الجامعة الجزائرية تكويناً وتعليما نوعياً يمكّنهم من الانخراط السهل في الحياة المهنية ببلدانهم.

وأكد الوزير، أن الجزائر جذابة للطلبة الأجانب، بسبب نوعية التعليم العالي، والجدية، واللغة المستعملة في التدريس.

وبخصوص التدريس باللغة الإنجليزية، قال الوزير، إنّ الجميع يلاحظ نسبة التطور والتميز للتعليم بهذه اللغة. مؤكدا بأنه راضٍ على هذا المستوى ويعمل على التحسين.