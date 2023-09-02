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قناة النهار

تعليم عالي: رقمنة الخدمات ونقل مجاني عبر الترامواي .. تكفل أمثل بالطلبة

بقلم قناة النهار
تعليم عالي: رقمنة الخدمات ونقل مجاني عبر الترامواي .. تكفل أمثل بالطلبة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/UM3Ew
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