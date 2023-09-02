قناة النهار تعليم عالي: رقمنة الخدمات ونقل مجاني عبر الترامواي .. تكفل أمثل بالطلبة بقلم قناة النهار نشر في 02 سبتمبر 2023 - 19:50 الجزائر شارك غرِّد أرسل 57 0 رابط دائم : https://nhar.tv/UM3Ew الجزائر اقرأ أيضا دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت قوارب النزهة.. مظهر جديد للترويج للسياحة و الإستكشاف لعشاق الطبيعة بعنابة قناة النهار 20 أوت سيدي بلعباس: أطفال يبدعون في صناعة اللورمة .. لعبة تذكرنا بالزمن الجميل قناة النهار 27 أوت أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس قناة النهار 29 أوت دلال خير: أم أصيبت في حادث مرور قلب حياتها رأسا على عقب ولحد الآن لم تجد علاج لإصابتها قناة النهار 01 سبتمبر فاسألوا: الرجاء في رحمة الله قناة النهار 25 أوت "فانتازيا لاند" فضاء سينمائي ترفيهي يقود الزائرين في رحلة عبر الزمن قناة النهار 29 أوت إختيار 8 شركات ناشئة لتمثيل الجزائر في القمة العالمية لريادة الأعمال قناة النهار 19 أوت صريح جدا: هذه هي مواصفات الصديق عند الجزائرين قناة النهار 22 أوت إفتتاح المهرجان الثقافي الدولي " الصيف الموسيقي" في طبعته السادسة قناة النهار 23 أوت