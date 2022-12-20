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قناة النهار

تعليم عالي: طلبة الميكانيك.. طموح وشغف لولوج مجال تصنيع السيارات

بقلم قناة النهار
تعليم عالي: طلبة الميكانيك.. طموح وشغف لولوج مجال تصنيع السيارات
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/4yYz2
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