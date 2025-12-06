تعليم عالي.. قبول تمويل 61 مشروعا لطلبة جامعيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن قبول تمويل 61 مشروعا لطلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن، من طرف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع، وذلك دعما وتمكينا للشباب الجامعي في مجال ريادة الأعمال والمقاولاتية.

وحسب بيان للوزارة، تمثل هذه المشاريع “الحصيلة الممتدة من الـ24 نوفمبر المنصرم الى الـ4 ديسمبر الجاري. حيث تمكن الطلبة الذين ينتمون الى 18 جامعة و5 مدارس عليا من “انتزاع ثقة اللجنة والحصول على تمويل لمؤسساتهم المصغرة”.

واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن هذه الحصيلة تشكل “إنجازا وطنيا يسجل لصالح الجامعة الجزائرية ويعكس روح الابتكار. الإيمان بالمبادرة والطموح الذي يميز شبابنا الجامعي الواعد”.

وتتعلق المشاريع التي حظيت بثقة لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع، بمجالات تخص الفلاحة، والصناعة، والمهن الحرة. والصحة، البناء والأشغال العمومية، والنسيج والملابس، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، الطب وجراحة الأسنان.