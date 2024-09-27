تعليم عالي.. لا مساس بالحجم الساعي للأستاذ الباحث

أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، على عدم المساس بالحجم الساعي للأستاذ الباحث.

وقالت الإتحادية، في بيان لها، أن النصوص القانونية واضحة بخصوص هذه المسألة، وهو ما فصلت فيه أحكام القرار رقم 929 المؤرخ في 28 جويلية 2016 والمحدد للحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.

وأوضحت ذات الهيئة، بالنسبة لمشروع النص التطبيقي المرسل من طرف الوزارة الخاص بالحجم الساعي للأستاذ الباحث، للمناقشة والاثراء، أنه يهدف إلى تحديد الحجم الساعي حضوريا وعن بعد دون تجاوز الحجم الساعي المعمول به حاليا.