تعليم عالي.. مراجعة مرتقبة لتعويضات الساعات الإضافية والتربصات بالخارج

تطرقت جلسة العمل بين وزارة التعليم العالي ونقابة سناباب إلى عدة ملفات اجتماعية تهم الأساتذة الجامعيين. من بينها مراجعة القيمة المالية للساعات الإضافية التي لم يتم تحيينها منذ سنة 2001.

وفي هذا السياق، اقترحت الوزارة رفع قيمة التعويض. إلى أربعة أضعاف المبلغ المعمول به سابقًا، في انتظار رد الجهات المعنية.

كما تمت مناقشة ملف تعويضات التربصات بالخارج التي لم يتم تحيينها منذ سنة 2011. حيث كلف الوزير مدير المالية بمتابعة الموضوع مع المصالح المختصة.