تعليم عالي..مرافقة حاضنات الأعمال للطلبة أصحاب المشاريع الابتكارية حتى بعد تخرجهم

أسدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، بالسماح للطلبة المنخرطين في القرار الوزاري 1275 بالاستمرار في تلقي المرافقة من قبل مختلف الواجهات الجامعية.

وجاء في بيان الوزارة ” تماشيا مع متطلبات الحصول على شهادة مؤسسة ناشئة/ شهادة براءة اختراع. وبغية تحقيق الهدف الأساسي من القرار 1275 في انشاء أكبر عدد من المؤسسات الناشئة براءات الاختراع والمؤسسات المصغرة. نطلب من السادة مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي السماح للطلبة المنخرطين في القرار الوزاري 1275. المذكور اعلاه بالاستمرار في تلقي المرافقة من قبل مختلف الواجهات الجامعية. واسداء تعليمات لمسؤولي هذه الواجهات لاسيما حاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية (دور المقاولاتية) لمواصلة عملية المرافقة حتى بعد مناقشتهم وتخرجهم من الجامعة.