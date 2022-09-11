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تعليم عالي: مع انتهاء التسجيلات.. “الإعلام الآلي” و “علوم وتكنولوجيا” الأكثر إقبالا

بقلم النهار أونلاين
تعليم عالي: مع انتهاء التسجيلات.. “الإعلام الآلي” و “علوم وتكنولوجيا” الأكثر إقبالا
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