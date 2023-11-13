تعليم عالي.. منصة رقمية للإطلاع على قائمة الوجبات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح منصة رقمية تمكن الطلبة من اللإطلاع على الوجبات المقدمة خلال الأسبوع عبر مطاعم الإقامات الجامعية.

وأوضحت الوزارة أن المنصة الرقمية هذه وفي نسختها التجريبية، تتيح لكل طالب وعبر كامل مديريات الخدمات الجامعية. من الإطلاع على قائمة الوجبات المتوفرة وهذا عن طريق الولوج عبر الرابط التالي: https://onou.mesrs.dz/menu

حيث وبمجرد النقر على الرابط أعلاه، تظهر للزائر قائمة الولايات وما عليه سوى اختيار الولاية التي يقيم فيما. ليتمكن مباشرة من الإطلاع على قائمة الوجبات المتوفرة على مدى الأسبوع وبكل تفاصيلها.