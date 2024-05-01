تعليم عالي.. هذه شروط وقواعد تمويل التظاهرات العلمية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط وقواعد لتنظيم وتمويل التظاهرات العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية.

وفي تعليمة للوزارة موجهة لرؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية، بخصوص تنظيم التظاهرات العلمية، يجب إرسال طلبات الترخيص بتنظيم التظاهرات العلمية الدولية. والتي يشارك فيها أساتذة باحثون وخبراء أجانب إلى مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالإضافة كذلك إلى إرسال طلبات الترخيص بتنظيم التظاهرات العلمية الوطنية إلى المصالح الداخلية المختصة على مستوى

المؤسسات التابعة لها مع مراعاة المجالات العلمية والتقنية ذات الأولوية الوطنية وذات الجدوى العلمية.

أما بخصوص تمويل التظاهرات العلمية، فإنه وتطبيقا لمبدأ سنوية الميزانية، فإن طلبات تمويل التظاهرات العلمية سواء الوطنية منها أو الدولية يتم إيداعها على مستوى الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية في السنة السابقة للسنة المالية التي تجرى فيها التظاهرة العلمية حتى يتسنى لمصالح الوكالة الموضوعاتية المعنية رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل التظاهرات العلمية.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كل طلب تمويل مودع خارج هاته الآجال بعد مرفوضا.