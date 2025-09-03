تعليم عالِ: تحضير مشروع لإنشاء أكاديمية للملكية الفكرية

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ.

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.

كما اتفقا على النشر الواسع لسياسة الملكية الفكرية في المؤسسات الجامعية. بالإضافة إلى تحضير مشروع لإنشاء اكاديمية للملكية الفكرية، تخصص لتكوين وكلاء في هذا المجال،

كما تم الاتفاق على العمل على إرساء قواعد التكوين في مجال الملكية الفكرية لفائدة الأسرة الجامعية.

وكذا إنشاء مراكز للتحويل التكنولوجي على مستوى المؤسسات الجامعية.