تعليم عالي .. بداري يشرف على مراسم تسليم واستلام مهام الأمين العام الجديد للوزارة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على مراسم تسليم واستلام مهام الأمين العام للوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الحفل تسليم المهام بين توفيق قندوزي، الذي تم تعيينه أمينًا عامًا جديدًا للوزارة، وعبد الحكيم بن تليس، الأمين العام السابق الذي أحيل على التقاعد. كما كلف عبد الكريم تفرقنيت بتسيير شؤون ديوان الوزير.

وجرى ذلك بحضور إطارات الوزارة، ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات عن بعد.