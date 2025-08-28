تعليم عالٍ: التحضير لإطلاق شبكة موضوعاتية لقياس انبعاثات الكربون

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، بفريق من الأساتذة الباحثين والباحثين، للتحضير لإطلاق شبكة موضوعاتية حول حساب عامل انبعاث الكربون.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تثمين نتائج البحث العلمي، بهدف تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة.

وتعَدُّ هذه الشبكة أرضيةً للتعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات أخرى.

ومن مستهدافات الشبكة اقتراح مؤشرات علمية لقياس عامل انبعاث الكربون. وكذا وضع آلية وطنية لقياس انبعاثات الكربون.

وأيضا الإسهام في إعداد منصة حساب انبعاث الكربون. وتعزيز المقاولاتية الخضراء. بالإضافة إلى إعداد دليل لحصيلة الكربون حسب المعايير المعترف بها.