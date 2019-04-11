«تعميــم إصــدار رخصــة السياقــة البيومتريــة بدايــة مــن 21 أفريــل الجــاري»

قصد تطبيق برنامج عصرنة الإدارة الإلكترونية.. وزارة الداخلية والجماعات المحلية:

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأنه سيتم تعميم إصدار رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية عبر مقرات بلديات الوطن ابتداء من تاريخ 21 أفريل الجاري.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية، أن هذا الإجراء يخص المتحصلين على رخصة السياقة لأوّل مرة والمقيمين ببلديات مقر الولايات كأول مرحلة.

هذا قبل تعميمها على جميع المواطنين الحاصلين على رخصة السياقة، حيث تدخل هذه العملية في إطار عصرنة الإدارة، وفق مشروع الإدارة الإلكترونية في آفاق سنة 2019.

كما أنه من المقرر تنفيذ مشاريع أخرى في إطار رقمنة الإدارة، على غرار استبدال البطاقة الرمادية بوثيقة بيومترية في 2019 وإصدار الدفتر العائلي البيومتري في 2020.

وقد انطلقت عمليات تعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كامل التراب الوطني، كما أن التعميم الفعلي لإصدار رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط يعتمد على عدة معايير.

مثل اقتناء المعدات الضرورية، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإدارية، لاسيما الإعلان عن المناقصات.

وفيما يتعلق برقمنة الإدارة، فالهدف هو الوصول إلى إدارة بدون أوراق بصفة تدريجية، بعد أن بلغت نسبة أزيد 50 من المئة في هذه العملية لرقمنة الإدارة.

على أن يتم بلوغ نسبة 100 من المئة في السنتين القادمتين، وذلك بفضل وضع حيز الخدمة الشباك الإلكتروني المؤمن.